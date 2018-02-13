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2-летняя дочь Николаева и Проскуряковой растет копией бабушки

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Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой
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На днях супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в Сети несколько снимков своей мамы Людмилы Ивановны.

Поклонники сочли, что маленькая дочь Юлии Вероника очень похожа на свою бабушку. «Так вот чья она копия!», «Да уж, не папина дочка», «Значит, Ника будет очень счастливой», — написали интернет-пользователи.

Напомним, Ника родилась в 2015 году и стала долгожданным пополнением в семье народного артиста и певицы. С тех пор и Юлия, и Игорь часто радуют поклонников снимками и забавными видео с любимой дочкой.

Завтра в журнале «Антенна» выйдет наше с @igor_nikolaev_music небольшое интервью☺️ О Любви. О Дочке. И о том, как мы отмечаем важные для нашей семьи праздники😉 Всех с наступающим Днём всех Влюбленных💞!!! Любите друг друга и будьте счастливы ❤️🙌🏻❤️ Анонс: Интервью Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в журнале "Антенна" Накануне Дня всех влюбленных Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали журналу «Антенна», как отмечают важные семейные годовщины, и какие комплименты друг от друга считают самыми ценными. Любовь – это всегда шаги навстречу. Чувствовать поддержку близкого человека – это главное, – считает знаменитая пара. Игорь Николаев: «Сегодня я очень счастлив, между нами все гармонично. Растет чудесная дочка Вероника (ей 2 года), мы с Юлей её обожаем. Жизнь идёт, и отношения тоже не стоят на месте». Юлия Проскурякова: «Мне многие говорят, что мы с Игорем похожи между собой, с годами я и сама это замечаю. Я переняла у него всё лучшее, но главное, ещё больше стала любить музыку». Читайте интервью в журнале «Антенна» № 7 от 14 февраля на странице 11!

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

«Вероника меняется каждый день и дарит нам свои новые слова, новую мимику, движения, — рассказывал Николаев о дочери в интервью журналу "7 дней". — Серьезная девчонка, смеется нечасто, но если улыбается, то ослепительно и только для тебя».

Фото: Instagram

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