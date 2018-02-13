2-летняя дочь Николаева и Проскуряковой растет копией бабушки

Поклонники сочли, что маленькая дочь Юлии Вероника очень похожа на свою бабушку. «Так вот чья она копия!», «Да уж, не папина дочка», «Значит, Ника будет очень счастливой», — написали интернет-пользователи.

Напомним, Ника родилась в 2015 году и стала долгожданным пополнением в семье народного артиста и певицы. С тех пор и Юлия, и Игорь часто радуют поклонников снимками и забавными видео с любимой дочкой.