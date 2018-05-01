2-летняя дочь Игоря Николаева восхитила Сеть своим талантом

«Какая же она умница и молодец», «Какой звонкий голосок», «Передача "Лучше всех" ждет вас!!!!!», «Какая милота», «Молодец умничка Никуся!!поет так хорошо!», «Для двух лет совсем не дурно! Хотя я скептик», «Генетику никуда не засунуть», «Вероничка просто супер! Трогательное исполнение! Растёт будущая талантливая певица!», «Слух какой!Гены!», «Превосходный голос!!!Шик!», «Великолепное исполнение. Папина генетика👍» — умиляются подписчика Юлии Проскуряковой.