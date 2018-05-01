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2-летняя дочь Игоря Николаева восхитила Сеть своим талантом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Проскуряковой

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Вероника Николаева растет музыкальным ребенком.

Говорят, что природа на детях отдыхает, но это не касается семьи Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Дочери пары Веронике два с половиной года, а девочка уже покорила Сеть своим вокалом. Мама малышки, певица и начинающая актриса Юлия Проскурякова, поделилась в Instagram видео, как Ника поет «Крылатые качели».

«Какая же она умница и молодец», «Какой звонкий голосок», «Передача "Лучше всех" ждет вас!!!!!», «Какая милота», «Молодец умничка Никуся!!поет так хорошо!», «Для двух лет совсем не дурно! Хотя я скептик», «Генетику никуда не засунуть», «Вероничка просто супер! Трогательное исполнение! Растёт будущая талантливая певица!», «Слух какой!Гены!», «Превосходный голос!!!Шик!», «Великолепное исполнение. Папина генетика👍» — умиляются подписчика Юлии Проскуряковой.

А вам нравится, как поет Вероника?

Фото: instagram

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