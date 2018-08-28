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2-летняя будущая актриса Маша Безрукова очаровала поклонников

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я выбрал вместо рекламы.
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Маша Безрукова

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44-летний Сергей Безруков поделился новым фото красавицы-дочки Маши.

Сергей Безруков нечасто выкладывает в свой микроблог семейные фотографии, но недавно, в честь Дня российского кино, он решил сделать исключение. Актер показал, как его младшая дочка Маша воспринимает папину работу.

«Дочь сказала: Пошла ПАПОЙ работать!!! Вот так она представляет мою работу!!!!!! День КИНО подходит к концу.... а КИНО продолжается!!!! Да здравствует НАШЕ РОССИЙСКОЕ КИНО!!!» — в своей обычной эмоциональной манере подписал Безруков снимок дочки, на котором она позирует в милой панамке и больших темных очках (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, супруга Сергея Анна Матисон сейчас ожидает своего второго ребенка, а для знаменитости это будет уже четвертый малыш — у Безрукова есть также двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой.

Фото: Instagram

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