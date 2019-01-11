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18-летняя Стефания Маликова занимается воспитанием младшего брата

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дмитрия Маликова

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Певец Дмитрий Маликов уверен, что его дочь будет хорошей мамой.

На днях младшему сыну Дмитрия Маликова Марку исполнится год. Популярный певец стал героем нового выпуска программы «Привет, Андрей!», в котором рассказал, каково быть отцом сына. Музыкант отметил, что рождение Марка сильно изменило его: «Сын — это услада моих очей. Он мне улыбается, ждет, реагирует. Первое слово, которое  он сказал, было «папа». Это огромная любовь и, конечно,  новая ответственность. Я человек уже взрослый, поэтому хочется быть здоровым и богатым, потому что его надо еще растить долго-долго».

Марк стал для певца и его супруги вторым ребенком. 18 лет назад у Дмитрия и Елены Маликовых родилась дочь Стефания. По словам Дмитрия, девушка с удовольствием помогает ему заниматься воспитанием мальчика. «Хорошей мамой будет. Строгой, но очень хорошей», — уверен музыкант.

Публикация от @steshamalikova

Стефания, также посетившая студию программы, рассказала о младшем брате: «С Марком мы постоянно вместе. Я стараюсь его воспитывать как мальчика. Не хочу, чтобы он боялся резких звуков, люблю, когда он слушает папину музыку на рояле, гуляю с ним. Пока он сам не ходит, переваливается, но я стараюсь ему помогать, чтобы все получалось».

Напомним, на днях стало известно, что Стефания Маликова рассталась со своим возлюбленным — сыном экс-губернатора Тульской области Владимира Груздев Леонидом. Девушка уже удалила все совместные фото с экс-бойфрендом из своего Instagram, а на один из комментариев подписчицы, в котором поклонница просила совета, Маликова ответила: «Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами. Поверьте, я знаю, о чем говорю. А это максимально испортит и начало отношений, и приведет к быстрому завершению».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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