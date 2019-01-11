18-летняя Стефания Маликова занимается воспитанием младшего брата

На днях младшему сыну Дмитрия Маликова Марку исполнится год. Популярный певец стал героем нового выпуска программы «Привет, Андрей!», в котором рассказал, каково быть отцом сына. Музыкант отметил, что рождение Марка сильно изменило его: «Сын — это услада моих очей. Он мне улыбается, ждет, реагирует. Первое слово, которое он сказал, было «папа». Это огромная любовь и, конечно, новая ответственность. Я человек уже взрослый, поэтому хочется быть здоровым и богатым, потому что его надо еще растить долго-долго».

Марк стал для певца и его супруги вторым ребенком. 18 лет назад у Дмитрия и Елены Маликовых родилась дочь Стефания. По словам Дмитрия, девушка с удовольствием помогает ему заниматься воспитанием мальчика. «Хорошей мамой будет. Строгой, но очень хорошей», — уверен музыкант.