13-летний сын Екатерины Климовой получил травму в день своего рождения

«Самого замечательного мужчину в мире можно только родить! Сын! Спасибо, что родился у нас 13 лет назад. И отдельное спасибо за то, что в свой день рождения сломал только палец, а не ногу! Люблю бесконечно! Будь здоров», — написала она.