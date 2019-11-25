13-летний сын Екатерины Климовой получил травму в день своего рождения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Екатерины Климовой
«Самого замечательного мужчину в мире можно только родить! Сын! Спасибо, что родился у нас 13 лет назад. И отдельное спасибо за то, что в свой день рождения сломал только палец, а не ногу! Люблю бесконечно! Будь здоров», — написала она.
Подписчики поздравляют маму с сыном и желают мальчику скорейшего выздоровления.
«Ваууу, ваууу, вау... какая прелесть, идилия», «Поздравляем самую счастливую и красивую мамочку», «Здоровья и счастья сыну! Исполнения всех желаний, а маме возможностей их исполнять», «Мамина копия! Красавец», «Это точно) Какой красавчик», «Так похожи, глаза вообще», «Да с чего вы все взяли, что он похож на маму, он копия папа, а папа между прочим тоже красавчик», «Очень на папу похож», «Невероятно красивый мальчик», «Красавчик получился))», «С подростковым возрастом вас», — пишут они.
Редакция Passion.ru присоединяется к пожеланиям!
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!