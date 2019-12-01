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12-летний сын поддержал Полину Гагарину на большом сольном концерте

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: Instagram Дмитрия Исхакова

Певица исполнила одну из песен под аккомпанемент сына.

29 ноября на стадионе ВТБ Арена прогремел большой сольный концерт Полины Гагариной. Сюрпризом для гостей стал выход на сцену Андрея Кислова, сына певицы. Под его аккомпанемент Полина исполнила одну из песен. «Поля @gagara1987 №1! Когда весь зал, все 12000 человек поют с тобой все твои песни, это очень впечатляет. Я самый критик обычно, но тут просто нет слов. 10 из 10. Идеально все. Звук, свет, постановка, балет. Все безупречно. Интересно, как теперь делать новое шоу, планка очень высока. И выступление Андрюши @_ak1413 было невероятным. Вся наша ложа утопала в слезах умиления. Он, конечно, чудесный парень. Гордость и любовь ❤️», — поделился впечатлениями от концерта супруг Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков.

Стоит отметить, что это уже не первое совместное выступление Полины Гагариной с сыном. Восемь месяцев назад в ДС «Мегаспорт» состоялся дебют Андрея в качестве аккомпаниатора.

«Полина, правда, номер один❤️», «Я весь концерт рыдала, какая Полина молодец. Костюмы все бесподобные, хореография супер. Голос волшебный. А как она говорит со зрителями! Спасибо большое ей и организаторам за это шоу!», «Это было нереально круто», «Были на концерте, невероятно!!!! Восторг!!!!», «Это было просто супер-шоу», «Концерт был потрясающий. Полина — бриллиант 🤗», «Это было оооочень круто!!! Шоу высоченного уровня! Столько любви, искренности, нежности, профессионализма.... Продолжать можно очень долго. Спасибо! Полина очень счастливая!❤️», «Прекрасное незабываемое шоу!!! Полина - талантище!!! Повезло Вам с женой😁», — подписываются зрители под словами Дмитрия.

Напомним, Полина Гагарина была замужем за актером Петром Кисловым, от которого в 2007 году родила сына Андрея. В 2014 году певица вышла замуж за Дмитрия Исхакова, которому спустя три года родила дочь Мию. Поклонники восторгаются теплыми отношениями Дмитрия и Ондрика (домашнее прозвище мальчика, — прим.ред.), которого фотограф воспитывает как родного.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface.ru

Видео: YouTube/МУЗ-ТВ

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