12-летний сын поддержал Полину Гагарину на большом сольном концерте

29 ноября на стадионе ВТБ Арена прогремел большой сольный концерт Полины Гагариной. Сюрпризом для гостей стал выход на сцену Андрея Кислова, сына певицы. Под его аккомпанемент Полина исполнила одну из песен. «Поля @gagara1987 №1! Когда весь зал, все 12000 человек поют с тобой все твои песни, это очень впечатляет. Я самый критик обычно, но тут просто нет слов. 10 из 10. Идеально все. Звук, свет, постановка, балет. Все безупречно. Интересно, как теперь делать новое шоу, планка очень высока. И выступление Андрюши @_ak1413 было невероятным. Вся наша ложа утопала в слезах умиления. Он, конечно, чудесный парень. Гордость и любовь ❤️», — поделился впечатлениями от концерта супруг Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков.

Стоит отметить, что это уже не первое совместное выступление Полины Гагариной с сыном. Восемь месяцев назад в ДС «Мегаспорт» состоялся дебют Андрея в качестве аккомпаниатора.