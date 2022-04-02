Астрологи назвали знаки зодиака с каменным сердцем
Скорпион
В самом начале общения с представителями этого созвездия может показаться, что они дружелюбны и открыты. Но пройдет время и вы поменяете свое мнение. Скорпионы проявят себя, покажут свою черствость и равнодушие. Им присуще циничное и высокомерное поведение. Они даже могут начать самоутверждаться за счет партнера. О любви и романтике скорпионы не склонны думать. Сама концепция радости жизни им чужда.
Близнецы
При первом знакомстве люди этого знака кажутся общительными и весьма очаровательными. Но в отношениях Близнецы открываются совсем с другой стороны, пишут Белновости. Им присуща поверхностность и ветреность. Постоянством они не отличаются. Вместо крепких отношений с одним человеком, они предпочтут череду интрижек. Признаваться в любви, заявлять о своих чувствах представители этого знака, естественно, не будут.
Дева
Представители данного зодиакального созвездия весьма самодостаточны. Девы не нуждаются в отношениях, чего и не скрывают. Они отлично чувствуют себя наедине с собой. Они весьма увлечены своими делами, не отвлекаются лишний раз на партнера. Отвлечься на то, чтобы сказать что-то приятное или устроить романтический сюрприз, кажется им бесполезной тратой времени. Девы всегда черствы, считают, что только так и надо себя вести.
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