Астрологи назвали знаки зодиака с каменным сердцем

Близнецы

При первом знакомстве люди этого знака кажутся общительными и весьма очаровательными. Но в отношениях Близнецы открываются совсем с другой стороны, пишут Белновости. Им присуща поверхностность и ветреность. Постоянством они не отличаются. Вместо крепких отношений с одним человеком, они предпочтут череду интрижек. Признаваться в любви, заявлять о своих чувствах представители этого знака, естественно, не будут.

Дева

Представители данного зодиакального созвездия весьма самодостаточны. Девы не нуждаются в отношениях, чего и не скрывают. Они отлично чувствуют себя наедине с собой. Они весьма увлечены своими делами, не отвлекаются лишний раз на партнера. Отвлечься на то, чтобы сказать что-то приятное или устроить романтический сюрприз, кажется им бесполезной тратой времени. Девы всегда черствы, считают, что только так и надо себя вести.

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