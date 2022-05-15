Знаки зодиака, которые останутся без денег к началу лета

К сожалению, долгожданная прибыль, полученная представителями данного знака зодиака в мае, принесет им не счастье, а лишь разочарования. Они рискуют взять на себя дополнительные обязательства, влезть в долги и очень долго ожидать новых поступлений.

Стрелец

Свободолюбивые и креативные представители данного знака зодиака зачастую не думают о последствиях, когда принимают то или иное решение. Из-за этой своей привычки в начале лета они рискуют оказаться в неприятной ситуации, для решения которой придется выложить круглую сумму. Чтобы этого не произошло, им следует тщательно все взвешивать и планировать.

Водолей