Знаки зодиака, для которых 2022 год начнется с приятных сюрпризов

Представителей данного знака зодиака можно назвать настоящими везунчиками. Видимо, они действительно очень хорошо себя вели в 2021-м, раз судьба решила их так порадовать. Звезды намекают, что в январе Овнов ждут большие поступления денег, да и в целом начало 2022-го окажется весьма приятным. Приготовьтесь к реализации задуманного и не забудьте заглянуть в наш подробный астрологический прогноз на январь (там можно найти рекомендации, как начать год, чтобы следующие 12 месяцев прошли также успешно).

Близнецы

Гиперобщительные и активные представители данного знака зодиака также не остались без внимания вселенной. По словам астрологов, январь станет невероятно успешным для тех Близнецов, которые успели закрыть все дела и раздать долги в декабре 2021-го. Тогда в первые недели нового года им воздастся за все усилия и старания. Руководство по достоинству оценит их трудолюбие и оптимизм, а материальное положение станет намного лучше.