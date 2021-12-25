Знаки зодиака, для которых 2022 год начнется с приятных сюрпризов

Знаки зодиака, для которых 2022 год начнется с приятных сюрпризовАстрологи предсказали невероятное везение четырем знакам зодиака в январе 2022-го.
Овен
Представителей данного знака зодиака можно назвать настоящими везунчиками. Видимо, они действительно очень хорошо себя вели в 2021-м, раз судьба решила их так порадовать. Звезды намекают, что в январе Овнов ждут большие поступления денег, да и в целом начало 2022-го окажется весьма приятным. Приготовьтесь к реализации задуманного и не забудьте заглянуть в наш подробный астрологический прогноз на январь (там можно найти рекомендации, как начать год, чтобы следующие 12 месяцев прошли также успешно).
Близнецы
Гиперобщительные и активные представители данного знака зодиака также не остались без внимания вселенной. По словам астрологов, январь станет невероятно успешным для тех Близнецов, которые успели закрыть все дела и раздать долги в декабре 2021-го. Тогда в первые недели нового года им воздастся за все усилия и старания. Руководство по достоинству оценит их трудолюбие и оптимизм, а материальное положение станет намного лучше.
Фото: Pexels.com
Лев
Царственных представителей данного знака зодиака Водяной Тигр тоже не мог оставить без подарков. По словам астрологов, для Львов в январе начнутся по-настоящему удачные дни. Они смогут преодолеть все трудности, избавиться от токсичных людей в своем окружении и неплохо заработать. А уж куда потратить внезапно свалившееся на них богатство, они наверняка уже знают.
Скорпион
Мечтательность, настойчивость и целеустремленность, свойственная представителям данного знака зодиака, усилится влиянием символа наступающего года. В результате Скорпионы смогут осуществить задуманное, обрести финансовую свободу и даже встретить свою настоящую любовь (если до этого момента они уже отчаялись обрести свою вторую половинку, то в начала 2022-го все изменится).
Фото: Pexels.com