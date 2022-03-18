Знаки Вселенной: 6 важных предчувствий, которые уберегут от проблем и даже улучшат жизнь

Наверняка многие люди хотя бы однажды испытывали беспричинное чувство страха. Тревожность на ровном месте обычно вызывается инстинктом самосохранения, таким образом интуиция пытается вас о чем-то предупредить. В частности, подобные ощущения иногда связаны с беспокойством по поводу здоровья, а для успокоения требуется пройти медицинское обследование.

Волнение также часто возникает во время принятия важных решений. Тогда чуйка намекает, что следует не торопиться и снова все тщательно обдумать, так как от выбора зависит дальнейшая жизнь. В обратном случае когда интуиция подсказывает решение, важно следовать ему.

Люди нередко занимаются тем, что абсолютно не приносит удовольствия. В связи с этим если в определенный момент у вас появилось воодушевление, следует уделить особое внимание этому делу. Может быть, это шанс для новых возможностей.

Еще одним знаком Вселенной оказывается заинтересованность в человеке. Когда возникло притяжение к незнакомцу, лучше с ним познакомиться и завести беседу. Видимо, интуитивно вы чувствуете, что он будет полезен в жизни и привнесет в нее что-то новое, пишет Мagistika.