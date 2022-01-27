Женщины каких знаков не хотят замуж, а предпочитают свободные отношения

Стрельцы

У женщин-Стрельцов на первом месте обычно стоит самореализация. Для них важно достигнуть определенных высот в профессиональной деятельности, потому обзаводиться семьей они не торопятся. К тому же такие дамы активны, обожают путешествовать, общаться с разными людьми и наслаждаются каждым днем. А быт их пугает, поскольку может лишить привычных радостей жизни.

Близнецы

Отказаться от путешествий и приключений ради стабильности не готовы и Близнецы. Как считают астрологи, чаще всего именно представительницы данного знака сбегают из-под венца. Однако такие женщины могут быть вместе с мужчиной только в одном случае: если он будет полностью поддерживать их безумные идеи для приключений.