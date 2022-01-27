Женщины каких знаков не хотят замуж, а предпочитают свободные отношения
Стрельцы
У женщин-Стрельцов на первом месте обычно стоит самореализация. Для них важно достигнуть определенных высот в профессиональной деятельности, потому обзаводиться семьей они не торопятся. К тому же такие дамы активны, обожают путешествовать, общаться с разными людьми и наслаждаются каждым днем. А быт их пугает, поскольку может лишить привычных радостей жизни.
Близнецы
Отказаться от путешествий и приключений ради стабильности не готовы и Близнецы. Как считают астрологи, чаще всего именно представительницы данного знака сбегают из-под венца. Однако такие женщины могут быть вместе с мужчиной только в одном случае: если он будет полностью поддерживать их безумные идеи для приключений.
Водолеи
Рожденные под этим знаком тоже не спешат связать себя узами брака. Для них нет никакой трагедии в том, чтобы воспитывать ребенка в одиночку. Причем в случае с Водолеями к такому результату приводят любые увядающие отношения. Они сильные, самодостаточные личности и предпочитают расставаться с мужчиной, если что-то в нем не устраивает.
Львы
По своей натуре люди под знаком Льва прирожденные лидеры. Они всегда находятся в движении и пытаются оказаться в центре событий, поэтому им сложно «остановиться» и завести семью. К тому же к потенциальному кавалеру требования, мягко говоря, завышены. Он должен быть чуть ли не идеалом, выполняющим все желания и капризы женщины-Льва. Но и расстраиваться по поводу отсутствия мужа не в их правилах, пишет jevons1.
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