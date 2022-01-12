Выбирайте внимательно: самые худшие жены по знакам зодиака

Лев

Женщины-Львы не очень хорошие хозяйки. Они предпочитают подстраивать под себя людей и решать дела, манипулируя ими. Главной чертой характера у этого знака зодиака считается эгоизм, который доходит до того, что они способны тратить средства исключительно на себя, невзирая на нужды семьи.

Рыбы

Расточительными, по мнению астрологов, оказались и Рыбы, так как не умеют обращаться с деньгами и планировать семейный бюджет. Так же как и женщины-Львы, они могут растратить финансы на свои желания, а затем печалиться о нехватке средств, пишет gorodche.ru.

Весы

Весы готовы к серьезным отношениям. Такие особы ценят уют и отмечают важным наличие достатка. Однако прикладывать силы для реализации данных требований они не готовы, поскольку считают, что именно мужчина обязан достойно зарабатывать.