Выбирайте внимательно: самые худшие жены по знакам зодиака
Рак
Представительницы прекрасного пола, которые рождены с июня по июль, отличаются дисциплинированностью и ответственностью. Между тем эти качества никак не помогают им в личной жизни. Женщина-Рак не готова меняться ради партнера, поскольку считает, что возлюбленный должен принимать ее такой, какая есть.
Стрелец
Не лучшими кандидатами в жены становятся и Стрельцы. У них в приоритете развлечения, а только потом семья и дети. Это связано с тем, что они ветрены по натуре и любят свободу, а быт требует большой отдачи.
Лев
Женщины-Львы не очень хорошие хозяйки. Они предпочитают подстраивать под себя людей и решать дела, манипулируя ими. Главной чертой характера у этого знака зодиака считается эгоизм, который доходит до того, что они способны тратить средства исключительно на себя, невзирая на нужды семьи.
Рыбы
Расточительными, по мнению астрологов, оказались и Рыбы, так как не умеют обращаться с деньгами и планировать семейный бюджет. Так же как и женщины-Львы, они могут растратить финансы на свои желания, а затем печалиться о нехватке средств, пишет gorodche.ru.
Весы
Весы готовы к серьезным отношениям. Такие особы ценят уют и отмечают важным наличие достатка. Однако прикладывать силы для реализации данных требований они не готовы, поскольку считают, что именно мужчина обязан достойно зарабатывать.
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