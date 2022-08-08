Затянуть пояса потуже: топ-3 знака зодиака, которым в августе деньги не светят

Телец

Представители данного знака зодиака в августе рискуют прогореть на инвестициях или неудачно совершить какую-то дорогостоящую покупку, в которой скоро разочаруются. Чтобы сохранить свои деньги, Тельцам нужно отказаться от глобальных трат и необдуманного капиталовложения.

Лев

Из-за нестабильности и импульсивности финансовая сфера представителей данного знака зодиака в августе оставляет желать лучшего. Львы рискуют столкнуться с незапланированными и спонтанными тратами, которые существенно подорвут их бюджет. Чтобы не остаться без последнего, им необходимо держать под контролем расходы и регулярно сводить дебет с кредитом.

Рыбы

Звезды предупреждают, что представители данного знака зодиака в последний месяц лета могут нарваться на мошенников и аферистов. Чтобы не потерять кровно заработанные, Рыбам необходимо тщательно проверять всю информацию и подумать несколько раз, прежде чем решиться на перевод.