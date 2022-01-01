Задевают нимбом потолок: 3 знака зодиака, которые уверены в своей безгрешности
Тройку финалистов среди святош открывает…Барабанная дробь – Водолей! Хобби этого знака – нравиться окружающим. Да-да, им нравится нравиться всем вокруг. Здравого рассудка этот знак не лишен, поэтому людей в близкий круг Водолей подпускает избирательно. А вот толпой обожателей управляет легко и невинно, ведь стандарты святости у многих сходятся. Даже грешат представители этого знака со знанием дела – шоколадку на ночь и лишний час с подружками вечером.
На почетным втором месте обосновался неожиданный гость. Обычно его характеристика полярна ангельским заслугам. Думаю, вы уже поняли, о ком идет речь. Встречаем одного из самых узнаваемых знаков зодиака – Скорпион. Его описание больше походит на характеристику Волан-Де-Морта, но на самом деле он тот самый Северус Снегг. Настоящий Скорпион в реальной жизни полон добра и благородства.
Победителем нашего конкурса самых светлых людей становится Рак. Они не только научат вас правильно жить, но и подадут самый верный пример. Для них невозможно пройти мимо чужой беды, допустить несправедливость, держать обиду по пустякам. Кажется, на них даже ночной дожор не нападает. Либо Раки это так хорошо скрывают!
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