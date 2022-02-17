За женой как за каменной стеной: названы безвольные мужчины по знаку зодиака

Тельцы

Отношения с мужчинами, рожденными под данным знаком, можно сравнить с игрой в одни ворота. Тельцы — потребители, потому не вникают в желания партнерши. Элементарно они не будут помнить о дне рождения, не говоря уже о постоянном отсутствии подарков.

Однако добиться внимания Тельцов возможно. В таком случае их девушка должна быть невероятно покорной, отказывающейся от удовольствий и довольствующейся малым.