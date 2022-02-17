За женой как за каменной стеной: названы безвольные мужчины по знаку зодиака
Тельцы
Отношения с мужчинами, рожденными под данным знаком, можно сравнить с игрой в одни ворота. Тельцы — потребители, потому не вникают в желания партнерши. Элементарно они не будут помнить о дне рождения, не говоря уже о постоянном отсутствии подарков.
Однако добиться внимания Тельцов возможно. В таком случае их девушка должна быть невероятно покорной, отказывающейся от удовольствий и довольствующейся малым.
Девы
А вот Девы попросту могут упустить свою возлюбленную. Они скупы на эмоции, романтику, сюрпризы и прочее, а всему этому предпочитают холодный расчет. В связи с этим они до последнего не будут выходить из зоны комфорта даже ради любви, а будут ждать, пока женщина сама не сделает к ним шаг навстречу.
Рыбы
Представители этого знака стараются только поначалу, а когда завоюют девушку, расслабляются. Они быстро устают от работы над отношениями, быта, потому очень скоро оставляют все попытки удивлять и радовать свою возлюбленную. Но при этом любят, когда супруга возится с ними, пишет «Московский комсомолец».
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