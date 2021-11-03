Я не трус, но я боюсь: знаки зодиака, которых страшат перемены

Овны

Активные Овны всегда открыты новому и идут вперед, чтобы расширить свои возможности. На пути к успеху их не пугают неизведанность и неопределенность будущего, поскольку не боятся столкнуться с трудностями и всегда готовы быстро решить проблемы.

Близнецы

По своей природе представители данного знака зодиака весьма непостоянны, а стабильность для них элементарно скучна. Они легки на подъем и всегда рады спонтанным предложениям, их манит все неизвестное.

Скорпионы

Храбрые и решительные Скорпионы готовы на все, чтобы дойти до цели и получить новые возможности, поскольку стремятся к совершенству. Выбрать верный путь и не испугаться неизвестности им помогают отличная интуиция и вместе с ней решительность.

Стрельцы

Именно от разнообразия и перемен в жизни зависит состояние людей, рожденных под этим знаком зодиака. Рутина для них считается настоящим ядом, который быстро способен их уничтожить. Они не любят планировать свое будущее, а предпочитают наслаждаться моментом здесь и сейчас.

Водолеи

Безумные авантюристы согласны на любые приключения, а если их нет, готовы организовать их самостоятельно. Во многом они сами вершат свою судьбу и прикладывают усилия, чтобы жизнь кардинально изменилась, а не скучно текла в одном русле.