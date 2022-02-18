Вызывают проблемы с сердцем и не только: какие имена притягивают болезни, будто магнитом

Эксперты утверждают, что, назвав дитя не так, можно спровоцировать появление проблем со здоровьем. Это особенно актуально, когда есть семейный анамнез по определенному заболеванию.

Энергетически сложные имена способствуют развитию различных недугов. Например, Надежда, Екатерина, Леонид и Филипп рискуют получить болезни сердца и сосудов. Такие проблемы, согласно статистике, являются частыми причинами смертей по всему миру.

Затруднения в работе нервной системы возникнут у Полин, Ксений, Инн, Федоров и Эдуардов, а у Валериев и Матвеев будет плохое зрение.