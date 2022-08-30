Выжить любой ценой: знаки зодиака, которых судьба будет испытывать на прочность этой осенью

Дева

Астрологи утверждают, что в начале осени представители данного знака зодиака рискуют поссориться с самыми близкими. Причем, причиной грандиозного скандала может оказаться какая-то мелочь, на которую можно было бы и вовсе не обращать внимания. Чтобы не рубить сгоряча и не натворить делов, Девам необходимо сосредоточиться на работе или вовсе взять билет на ближайший рейс и устроить себе незапланированный отпуск.

Весы

По словам астрологов, представителям данного знака зодиака лучше сделать паузу и отказаться от каких-то кардинальных перемен. В противном случае все перемены пойдут не на пользу, ожидания не оправдаются, да и в целом данный период принесет большие разочарования и негатив.

Стрелец

Астрологи предостерегают представителей данного знака, что первый осенний месяц приготовит им тяжелое испытание. Чтобы справиться с ворохом навалившихся проблем, Стрельцам необходимо набраться терпения и запастись пустырником.