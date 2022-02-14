Все тайное станет явным: знаки зодиака, которым не стоит доверять свои секреты
Овны
Овны прямолинейные личности, которые не приемлют притворства и ценят доверие. Однако в некоторых случаях и сами могут лукавить, к тому же обманывать им удается легко.
Тельцы
Ради достижения целей представители этого знака зодиака готовы идти по головам. А все потому, что они любят деньги, славу и успех. Но их коварные замыслы никогда не распространяются на близких и друзей. Им Тельцы, наоборот, готовы помогать даже в ущерб себе.
Раки
Раки в чем-то похожи на Тельцов, особенно когда дело связано с бизнесом и финансами. Они тоже любят деньги, а для обогащения обманут любого, если только это не родственник или хороший знакомый.
Близнецы
Открытые и общительные Близнецы даже с малознакомыми людьми иногда коммуницируют словно с близкими друзьями. Все зависит от того, как человек расположил к себе рожденного под этим знаком. Тогда они могут проболтаться даже о самом сокровенном.
Девы
Для поддержания диалога Девы испытывают соблазн раскрыть чужие тайны и тем самым разнообразить беседу. В связи с чем представителям этого знака зодиака не стоит доверять свои тайны, если отношения с ним не очень близки. Об этом пишет Rsute.
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