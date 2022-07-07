Все сходит с рук: топ-4 знака зодиака, которые находятся под защитой предков с самого рождения

Рак

Представители этого знака зодиака с самого рождения запрограммированы на удачу. Со стороны кажется, словно у них все получается само собой и они не прикладывают усилия, чтобы добиться желаемого. На самом деле, они обладают отменным чутьем и всецело рассчитывать на поддержку предков.

Скорпион

Представители данного знака зодиака умело скрывают свои истинные желания и с помощью поддержки предков получают от окружающих все, что им только вздумается. Они мастерски манипулируют и умеют найти подход практически к любому человеку.

Козерог

Представители данного знака зодиака достаточно редко совершают ошибки, словно их кто-то ведет по жизни. У них действительно очень сильная кармическая связь с прошлыми поколениями, поэтому они легко достигают успехов и редко попадают в передряги.

Водолей

Представители данного знака зодиака с самого детства обладают сильной интуицией и чутьем, благодаря которому могут предугадывать те или иные события и вовремя предпринимать меры. Эта удивительная способность досталась им от предков, которые поддерживают Водолеев во всем и помогают реализовать самые смелые идеи и мечты.