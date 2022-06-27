Все прелести безденежья: топ-5 знаков зодиака, которые могут обнищать в июле 2022 года

Телец

Все прелести безденежья могут ощутить на себе представители данного знака зодиака. В июле 2022 года Тельцам предстоит многое переосмыслить и правильно расставить приоритеты. Если они при этом впадут в уныние и перестанут мыслить позитивно, то для них наступит черная полоса.

Рак

Представителям данного знака зодиака июль принесет один сплошной стресс и разочарования. Раки могут упустить работу своей мечты и очень быстро останутся без накоплений. Чтобы этого не случилось, им нужно правильно расставить приоритеты и не игнорировать знаки судьбы.

Лев

Представителям данного знака зодиака обязательно все воздастся по заслугам, но только не в середине лета. В июле они рискуют серьезно потратиться и оказаться в финансовой яме. Если Львы не умерят свой пыл, не начнут экономить и не найдут подработку, то могут до осени остаться вообще без поступлений.

Дева

Представителей данного знака зодиака в июле ждут серьезные расходы и потери. Им придется выложить крупную сумму на ремонт, лечение или другие события, связанные с родными и близкими. Чтобы Девам избежать безденежья, им нужно быть осторожнее с финансами и просчитывать каждый свой шаг.

Козерог

Представителям данного знака зодиака лучше отложить все дела и уехать в отпуск на весь июль. Иначе они сами не заметят, как спустят все, что зарабатывали и копили с таким трудом. Звезды рекомендуют Козерогам не поддаваться искушению и придерживаться финансовой стабильности.