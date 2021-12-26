Время пришло: знаки зодиака, которые не останутся без любви в 2022 году

Звезды сулят представителям этого знака зодиака небывалое романтичное приключение в новом году. В течение нескольких месяцев 2022-го все будет выстраиваться легко и непринужденно, словно по мановению волшебной палочки, поэтому очень скоро Тельцы рискуют покинуть ряды заядлых холостяков.

Близнецы

В 2022 году любовь не обойдет стороной и активных представителей этого знака зодиака. В следующие месяцы Близнецы будут гораздо более чувственны, чем обычно (хотя, куда уж больше) и именно это качество притянет к ним идеального партнера, которого они так долго ждали.

Рак

Символ года будет явно на стороне представителей этого знака зодиака, поэтому Ракам останется только воспользоваться шансом и показать окружающим, насколько они могут быть страстными и экспрессивными. Звезды намекают, что эта тактика точно сработает и вы обязательно встретите любовь всей своей жизни.