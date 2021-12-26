Время пришло: знаки зодиака, которые не останутся без любви в 2022 году

Время пришло: знаки зодиака, которые не останутся без любви в 2022 годуАстрологи рассказали, кого именно накроет лавиной любви и внимания в новом году.
Телец
Звезды сулят представителям этого знака зодиака небывалое романтичное приключение в новом году. В течение нескольких месяцев 2022-го все будет выстраиваться легко и непринужденно, словно по мановению волшебной палочки, поэтому очень скоро Тельцы рискуют покинуть ряды заядлых холостяков.
Близнецы
В 2022 году любовь не обойдет стороной и активных представителей этого знака зодиака. В следующие месяцы Близнецы будут гораздо более чувственны, чем обычно (хотя, куда уж больше) и именно это качество притянет к ним идеального партнера, которого они так долго ждали.
Рак
Символ года будет явно на стороне представителей этого знака зодиака, поэтому Ракам останется только воспользоваться шансом и показать окружающим, насколько они могут быть страстными и экспрессивными. Звезды намекают, что эта тактика точно сработает и вы обязательно встретите любовь всей своей жизни.
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Лев
Представителям данного знака, кажется, Водяной Тигр приготовил что-то по-настоящему интересное в наступающем году. Мало того, что на них свалится богатство, так еще и ближайшие 12 месяцев пройдут для них под девизом романтики и любви. Звезды рекомендуют Львам выйти из зоны комфорта и впустить наконец в свою жизнь «того самого» человека.
Дева
Звезды предупреждают представителей данного знака зодиака о том, что любовь витает в воздухе и одна единственная встреча сможет перевернуть всю их жизнь. Девы будут уверены в себе и открыты новым приключениям, поэтому и год проведут в удовольствиях и страсти.
Весы
Наступающий год приготовит настоящие американские горки для представителей данного знака зодиака. У Весов самым невообразимым образом будет получаться сначала оказываться на вершине блаженства, а затем резко скатываться в эмоциональные переживания. Удивительно, но это их взбодрит и поможет прочувствовать всю гамму любви и чувств.
Скорпион
С представителями данного знака зодиака, по словам астрологов, случится самая настоящая любовь с первого взгляда. Природное обаяние и харизма помогут Скорпионам притянуть правильного партнера в их жизнь и снова довериться кому-то, не боясь при этом быть обманутым или преданным.
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