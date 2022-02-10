Кто из знаков зодиака встретит вторую половинку в канун Дня всех влюбленных
Готовиться к празднику необходимо Ракам, отметила эксперт. «У этого знака личная жизнь идет полным ходом: у них расцветают именно партнерские отношения. Сейчас Раки могут встретить свою вторую половинку. Если отношения уже есть, то они будут укрепляться, что, возможно, приведет к браку. Романтика может перерасти в некую духовную связь между партнерами», — добавила она.
Для Дев февраль окажется чрезвычайно романтичным. Судьба их одаряет чередой знакомств и свиданий, чтобы ускорить встречу с любовью. Состоящим в отношениях представителям этого знака тоже улыбнется удача, поскольку удастся разрешить все конфликты и укрепить союз.
Самое время заняться личной жизнью и укрепить отношения наступило и у Скорпионов. «Не стоит убегать и бояться. У Скорпионов настало время вступать в отношения. Могут быть романтические приключения, однако на первом плане все же серьезность. Очень много общения принесет февраль этому знаку зодиака, даже возможен флирт», — сообщила Элеонора Гинзбург.
Также Козерогам и Рыбам повезет в любви, при чем у тех и других возможны неожиданные романтические отношения с счастливым исходом, пишет «ФАН».
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