Впереди планеты всей: названы самые инициативные женщины по знаку зодиака

Тельцы

Женщины-Тельцы привыкли брать бразды правления в свои руки. Таким образом им удается жить так, как они хотят, а не как несет течение. Они привыкли двигаться напрямую к цели, потому достигают успеха практически во всех сферах. В том числе с финансами проблем Тельцы не испытывают: они любят деньги, а деньги любят их.

Водолеи

На первый взгляд девушки, рожденные под знаком Водолея, кажутся маленькими, хрупкими и невинными. На самом деле все по-другому. Они знают чего хотят, потому проявляют инициативу и добиваются желаемого. К тому же им это легко удается благодаря их креативности, которая позволяет найти нестандартные решения.

Овен

Прирожденными руководителями часто становятся Овны. Такие женщины обладают сильным характером, им свойственны жесткость и властность. Об этом пишет life.ru. Причем роль управленца они берут на себя не только на работе, но и дома.

Девы

Девы тоже добиваются успеха в делах, а значит, и достигают финансового благополучия. По мнению астрологов, им удается заключать выгодные сделки, потому что четко продумывают план. Представительницы данного знака жаждут бурной деятельности, тогда им удается продумывать выигрышные стратегии.