Топ 3 знаков зодиака, наделенных необычными способностями

Как считает Мессинг, представителям Скорпионов дана огромная энергия недоверчивости. Она хоть и усложняет им жизнь и лишает многих радостей, но и позволяет вовремя выявить обман. Что, в свою очередь, помогает этому знаку зодиака избежать множества проблем. Благодаря сильной природной интуиции Скорпионы мгновенно распознают фальшь и чаще всего действуют на опережение. Обмануть их практически невозможно.

Мессинг всегда считал людей, рожденных под знаком Козерога, уникальными. Ведь такой человек способен замечать и видеть то, что не подвластно подавляющему большинству других людей. Анализируя увиденное, представители этого знака способны предсказывать будущие события. Именно среди Козерогов больше всего ведьм, гадалок и предсказательниц, пишет infox.ru.