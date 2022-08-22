Во всем виноваты звезды? Мужчины каких знаков зодиака не пользуются успехом у женщин

Овен

Активные и авторитарные представители данного знака зодиака никак не могут найти свою вторую половинку. А все потому, что Овны обожают все контролировать и доводить людей до белого каления. Им очень важно, чтобы вторая половинка подчинялась им беспрекословно и выполняла все их прихоти. Увы, но на это мало кто соглашается.

Весы

Проблема представителей данного знака зодиака заключается в том, что они и сами не знают, что хотят от жизни. Весы меняют мнение по несколько раз в день и затем возмущаются, почему вторая половинка не успевает подстроиться под их настроение. Будем честны, такое поведение порой очень сильно утомляет.

Козерог

Представители данного знака зодиака отличаются упорством, трудолюбием и упрямством, которое включается не к месту. Вместо того, чтобы дать возможность партнеру демонстрировать свои эмоции и озвучивать желания, они будут продавливать свои интересы. В конце концов дело закончится тем, что Козерог либо полностью подчинит себе свою вторую половинку, либо останется один.

Водолей

Креативные представители данного знака зодиака отличаются эгоистичностью и бескомпромиссностью. Им гораздо важнее их собственный комфорт, чем желания второй половинки. Жить с таким нарциссом действительно очень сложно, их дурной характер способна выдержать далеко не каждая женщина.