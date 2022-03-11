Вместе навсегда: знаки зодиака, которые готовы на все ради сохранения отношений

Козероги

Козероги подходят ко всему ответственно. Это касается и личной жизни. Прежде чем они вступят в отношения, изучат все плюсы и минусы. Когда представители этого знака определяются с выбором, это решение становится окончательным, и от него они никогда не отступятся. Такие люди способны на все ради сохранения семьи.

Овны

Рожденные под знаком Овна отличаются упрямством, настойчивостью и особенной решительностью. Потому при встрече со второй половинкой они абсолютно уверены, что будут вместе всегда. К тому же, по мнению Овнов, куда правильнее пытаться сохранить настоящие отношения, чем при любой трудности искать нового партнера.