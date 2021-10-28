Вижу цель — иду к ней: представители каких знаков зодиака самый трудолюбивые

Телец

Представители данного знака зодиака доводят любое дело до конца, что характеризует их как ответственных и старательных людей. А решать поставленные задачи тельцы предпочитают исключительно самостоятельно. Они всегда рассчитывают только на себя и им тяжело положиться на другого человека.

Дева

Девы постоянно пытаются все идеализировать и сделать совершенным, а в этом рвении прослеживаются черты перфекциониста. Для них свойственно улучшать любые результаты и постоянно стремиться к новым личным победам. Кстати, критикуют девы не только себя, поскольку от окружающих они также требуют идеальных результатов.

Козерог

Особым трудолюбием отличаются козероги. Они способны решить даже самую сложную и запутанную задачу, которую точно не бросят на половине пути. Их секрет заключается в том, что они не гонятся за быстрым решением, для них важно качество работы, а не скорость ее выполнения.