Вернее некуда: топ-5 знаков зодиака, которые не предадут

Телец

Если представители данного знака зодиака выбрали себе партнера, к которому испытывают самые искренние чувства, то они сделают для него все и даже больше. Тельцы упрямы и если они решили быть с человеком, то ничто не заставит их передумать. Они очень самоотверженные и преданные.

Рак

Представители данного знака зодиака терпеть не могут ложь и предательство. Они достаточно лояльны в отношениях и если решили кому-то открыть свое сердце, то можно с уверенностью сказать, что это навсегда. Раки просто обожают обязательства и стабильность.

Лев

Представители данного знака зодиака достаточно вспыльчивы, но если они кого-то отметили, то будут бороться за свои отношения (и близкого им человека) до самого конца. Несмотря на то, что Львы достаточно эгоцентричны, они будут поддерживать близких им людей в любых обстоятельствах и всячески демонстрировать свою верность и преданность.

Весы

Представители данного знака зодиака достаточно романтичны и чувственны. Мысль о том, чтобы предать или причинить дискомфорт объекту своей страсти просто не придет им в голову. Они с легкостью уравновешивают разные аспекты своей жизни и всегда ставят своего партнера превыше всего.

Скорпион

Несмотря на любовь к манипуляциям и интригам, представители данного знака зодиака отличаются абсолютной верностью. На них действительно всегда можно положиться, даже если на первый взгляд кажется, что они не справятся с задачей и предадут при первой же возможности. На самом деле это не так.