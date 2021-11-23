Вера в гороскопы и астрологию многое говорит о вас — ученые объяснили, что именно

В ходе исследования для определения категории людей, наиболее интересующихся астрологическими предсказаниями, были собраны данные 264 участников соответствующего опроса. Большинством респондентов оказались женщины (87%) в возрасте от 25 до 34 лет.

Ученые выяснили, что интерес к обсуждаемой науке зависит от самооценки и других черт личности человека. Например, больше остальных верят в гороскопы самовлюбленные люди с завышенной самооценкой, которых также называют нарциссами. Кроме того, обнаружена взаимосвязь с уровнем интеллекта: чем выше IQ, тем ниже внимание к звездам.

Как сообщается на сайте Science Direct, рост популярности астрологии связан со стрессом. По мнению авторов научной работы, переживания возникают, например, в связи с климатическими изменениями и пандемией коронавируса.