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Астролог Василиса Володина назвала причину недавних взрывов и призвала всех быть осторожнее: «Самая непростая часть января еще впереди»

Астролог Василиса Володина рассказала, как планеты влияют на несчастья людей.

Когда происходят совпадения, которые трудно объяснить, люди ищут причину вовне. Василиса Володина уверена: космос действительно может влиять на то, что происходит на планете Земля, и недавние катастрофы — тому подтверждение.

«Сейчас звучит масса вопросов о том, почему так много взрывов с конца прошлого года — Магнитогорск, Шахты, Париж, Казахстан, Сирия и другие. Причина — месяц затмений. Солнечное затмение 6 января управлялось Сатурном и произошло рядом с Плутоном в знаке Козерога, да еще и Уран в точном квадрате к Лунном узлу. Поняли? Думаю, не очень. Кратко — Плутон и Уран обозначают мощную энергию, которая будучи заперта в земле (Козерог), способна производить резкие разрушения. Эти планеты в связи с земными знаками и обозначают взрывы. Но и не только их, а еще массу критических ситуаций — например, убийство мэра Гданьска, классические пример негативной "работы" затмений», — написала она в блоге.

«Самая непростая часть января еще впереди. Это даты с 19 по 25, точнее — 19, 21, 24-25 января. Там Марс будет задевать управителя затмения и саму точку солнечного затмения, и состоится Лунное», — предупредила она и порекомендовала читателям внимательно следить за тем, как планеты влияют на их личную жизнь и при необходимости обращаться за советом к астрологу.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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