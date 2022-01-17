Как правильно загадывать желание при звоне в ушах, чтобы оно сбылось

Левая сторона считается «стороной черта», потому звон в этом ухе намекает о возможном негативном сценарии. В таком случае желание загадывать не стоит, отметила Эсмира Волченкова. Лучше постараться избавиться от негатива в своей жизни и прибегнуть к знакомой многим привычке трижды плевать через левое плечо, чтобы освободить себя от нечистого. При этом следует произнести определенную фразу: «Все плохое уходи, никого не зацепи!»