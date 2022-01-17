Как правильно загадывать желание при звоне в ушах, чтобы оно сбылось
По словам специалиста, Вселенная всегда посылает различные знаки, и звон в ушах не исключение.
Так, при звоне в правом ухе, которое находится на стороне «ангела», стоит обратить внимание на происходящее и задуматься о будущем. В таком случае человека ожидают позитивные события в жизни, поэтому следует загадать заветное желание. Оно должно совпадать с намерениями Вселенной, иначе не сможет сбыться, пишет «Пятый канал».
Левая сторона считается «стороной черта», потому звон в этом ухе намекает о возможном негативном сценарии. В таком случае желание загадывать не стоит, отметила Эсмира Волченкова. Лучше постараться избавиться от негатива в своей жизни и прибегнуть к знакомой многим привычке трижды плевать через левое плечо, чтобы освободить себя от нечистого. При этом следует произнести определенную фразу: «Все плохое уходи, никого не зацепи!»
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