В 45 — ягодка опять: женщины каких знаков зодиака с годами становятся прекраснее

Близнецы

После 30 лет и Близнецы только начинают меняться в лучшую сторону и становятся более женственными и утонченными. Причем они изначально знают о своей привлекательности, но почему-то не торопятся ее раскрыть.

Раки

Женщины-Раки не менее симпатичные с ранних лет. Несмотря на это, юные особы часто стеснительны и закомплексованы, а уверенность в себе они обычно приобретают только с возрастом. Зато к годам 40 они легко привлекают молоденьких любовников. Об этом пишет Rsute.