В 45 — ягодка опять: женщины каких знаков зодиака с годами становятся прекраснее
Дева
Молодые представительницы этого знака любят комфорт. Именно удобство становится основополагающим фактором при выборе одежды. А с годами их предпочтения меняются в сторону более привлекательных нарядов: вместо мешковатых футболок и штанов с кроссовками они выбирают более элегантные вещи и не отказываются от каблуков. То есть с возрастом Девы начинают следить за своей внешностью и буквально расцветают.
Близнецы
После 30 лет и Близнецы только начинают меняться в лучшую сторону и становятся более женственными и утонченными. Причем они изначально знают о своей привлекательности, но почему-то не торопятся ее раскрыть.
Раки
Женщины-Раки не менее симпатичные с ранних лет. Несмотря на это, юные особы часто стеснительны и закомплексованы, а уверенность в себе они обычно приобретают только с возрастом. Зато к годам 40 они легко привлекают молоденьких любовников. Об этом пишет Rsute.
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