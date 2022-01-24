Замуж за миллионера: на женщинах каких знаков зодиака часто женятся богатые мужчины
Близнецы
Женщины, рожденные под данным знаком, как магнит притягивают любого мужчину. Причем в этом случае дело вовсе не в идеальной внешности, а в особом шарме. Близнецы становятся идеальной парой для богатых и статусных кавалеров, которых легко очаровывают. А секрет их в том, что они тонко чувствуют потребности партнера и добавляют в его жизнь новых красок.
Лев
Львицы точно знают себе цену и что хотят от жизни. Добиться такой особы под силу не каждому мужчине. Однако у обеспеченных ухажеров есть много шансов, ведь они привыкли добиваться своих целей, раз преуспели в карьере.
Телец
Представительницы этого знака обеспечивают надежный тыл своим мужчинам. Они становятся не просто хорошими женами, а надежными партнерами, друзьями и даже советниками. Причем Тельцам под силу направить своего возлюбленного на правильный путь, который позволит ему еще больше преуспеть в делах.
Козерог
Козероги получают в мужья миллионеров по принципу о притяжении подобного. Ведь они сами весьма успешны в карьере, потому и выбирают себе соответствующих мужчин, пишет «Восток Медиа».
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