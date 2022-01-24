Замуж за миллионера: на женщинах каких знаков зодиака часто женятся богатые мужчины

Близнецы

Женщины, рожденные под данным знаком, как магнит притягивают любого мужчину. Причем в этом случае дело вовсе не в идеальной внешности, а в особом шарме. Близнецы становятся идеальной парой для богатых и статусных кавалеров, которых легко очаровывают. А секрет их в том, что они тонко чувствуют потребности партнера и добавляют в его жизнь новых красок.

Лев

Львицы точно знают себе цену и что хотят от жизни. Добиться такой особы под силу не каждому мужчине. Однако у обеспеченных ухажеров есть много шансов, ведь они привыкли добиваться своих целей, раз преуспели в карьере.