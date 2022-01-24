passion.ru
1 мин.

Замуж за миллионера: на женщинах каких знаков зодиака часто женятся богатые мужчины

Удачно выйти замуж и жить в достатке мечтает каждая женщина. Однако встретить и заинтересовать успешного мужчину не так-то просто. Но представительницам четырех знаков зодиака в этом плане особенно везет. По мнению астрологов, у них больше всего шансов построить семью с миллионером.
Замуж за миллионера: на женщинах каких знаков зодиака часто женятся богатые мужчины

Близнецы

Женщины, рожденные под данным знаком, как магнит притягивают любого мужчину. Причем в этом случае дело вовсе не в идеальной внешности, а в особом шарме. Близнецы становятся идеальной парой для богатых и статусных кавалеров, которых легко очаровывают. А секрет их в том, что они тонко чувствуют потребности партнера и добавляют в его жизнь новых красок.

Лев

Львицы точно знают себе цену и что хотят от жизни. Добиться такой особы под силу не каждому мужчине. Однако у обеспеченных ухажеров есть много шансов, ведь они привыкли добиваться своих целей, раз преуспели в карьере.

Телец

Представительницы этого знака обеспечивают надежный тыл своим мужчинам. Они становятся не просто хорошими женами, а надежными партнерами, друзьями и даже советниками. Причем Тельцам под силу направить своего возлюбленного на правильный путь, который позволит ему еще больше преуспеть в делах.

Козерог

Козероги получают в мужья миллионеров по принципу о притяжении подобного. Ведь они сами весьма успешны в карьере, потому и выбирают себе соответствующих мужчин, пишет «Восток Медиа».

Фото: freepik.com

Новости партнеров
О чем говорят