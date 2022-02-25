Убери их из друзей: каких знаков зодиака не стоит подпускать близко
Раки
Раки видят себя открытыми и честными людьми. Однако это не всегда совпадает с действительностью. Ведь они готовы идти по головам ради достижения намеченной цели, а в этом вопросе все способы хороши. Но только со временем оказывается, что цель недостижима или ее просто нет, пишет InStyle.
Козероги
Такие люди считают себя самыми умными, но всегда ли они правы? К окружающим Козероги нисколько не снисходительны и легко разочаровываются в тех, кто не оправдал ложных надежд. При этом к себе требования сильно занижены.
Стрельцы
Лидерами в данном рейтинге оказались Стрельцы. Они буквально питаются тем, что доводят окружающих до критического эмоционального состояния. Причем они искусные манипуляторы, а значит, могут вывести человека из себя, управляя другими. Тогда он сталкивает людей, как баранов рогами, а затем смотрит свое представление и радуется происходящему.
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