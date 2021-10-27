У страха глаза велики: какие знаки зодиака боятся серьезных отношений

Рыбы

Представители данного знака зодиака довольно-таки романтичные особы. Они по-настоящему ценят любовь и стремятся испытать это особое чувство, но в то же время очень осторожны при выборе партнера, поскольку боятся остаться с разбитым сердцем. Если человек хочет построить крепкие отношения, основанные на любви и гармонии, Рыбы — идеальный вариант. Между тем придется потрудиться, чтобы убедить их в своей искренности и серьезных намерениях.

Стрелец

Стрельцы не боятся разочарований и боли от несчастной любви, но отказываются от серьезных отношений из-за страха потерять свою независимость. В связи с этим, чтобы жить долго и счастливо со Стрельцами, крайне важно не посягать на их свободу и не пугать различными обязательствами.

Дева

Для Дев очень важен комфорт во всем, что само по себе не сочетается с непредсказуемыми чарами любви. Поэтому их могут пугать новые чувства и мысли о будущем, которое еще не предопределено. В таком случае они даже могут без всяких объяснений разорвать отношения. Однако если сохранить отношения, Девы окажутся отличными семьянинами.