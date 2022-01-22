Творят что хотят: топ-5 самых странных знаков зодиака

Активные и общительный представители данного знака зодиака могут быть милыми и вполне адекватными в том случае, когда хотят расположить к себе собеседника или обернуть какую-то ситуацию в свою пользу. Но как только они получат желаемое, тут же меняются в одночасье. Те, кто достаточно близко знаком с Близнецами, знают, насколько они бывают неуправляемыми и какие странности порой творят. А еще они невероятно обидчивы и могут долго припоминать вам какую-то мелочь, на которую вы даже и не обратили внимание.

Рак

Казалось бы, представители данного знака зодиака достаточно тактичны и толерантны, однако порой перепады их настроения вгоняют в ступор окружающих. Например, еще минуту назад они были вполне дружелюбны, бодры и полны креативных идей, а сейчас сидят хмурые и поникшие, словно на их плечи легла вся тяжесть и несправедливость этого мира. Раки и сами устают от этой своей особенности и не всегда могут объяснить причину эмоциональных качелей и того, что они могут вытворить в этом состоянии.

Весы

Представители данного знака зодиака всегда сомневаются в своих действиях, по несколько раз прокручивают в голове варианты развития событий и с трудом принимают решения, даже если дело достаточно простое и не требует глубокого анализа. С другой стороны, у них очень хорошо развита интуиция и экстрасенсорные способности. Не зря ведь именно под этим зодиакальным знаком родились многие экстрасенсы и астрологи.