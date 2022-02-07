Тунеядцы или двигатели прогресса? 3 самых ленивых знака зодиака

Рыбы

Рожденные под этим знаком считаются самыми главными сонями, которые иногда хотят спрятаться от реальности под одеялом. Им необходимо около 10 часов сна. При этом нет гарантий, что они встанут в хорошем расположении духа и будут готовы решать дела. По этим причинам не всякая работа может подойти Рыбам, разве что со свободным графиком.

Девы

Даже перфекционизм Дев не спасает их от лени. Например, они считают, что лучше ничего не делать, чем выполнить задачу плохо, утверждают астрологи. К тому же частые проблемы со сном, которые свойственны этому знаку зодиака, еще больше выбивают их из колеи и снижают продуктивность.