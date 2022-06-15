Топ-8 знаков зодиака, которые сыграют свадьбу до конца 2022 года

Овен

Летние месяцы словно созданы для того, чтобы Овны решились на кардинальные перемены в своей жизни. Звезды уточняют, что объединение с партнером будет удачным во всех смыслах и принесет представителям данного знака зодиака много счастья.

Близнецы

Представители данного знака зодиака рискуют отправиться под венец в июле, августе, октябре или ноябре. Звезды будут весьма благосклонны к их паре, наградив Близнецов взаимными чувствами и стабильностью в семейной жизни.

Дева

Представители данного знака зодиака смогут выйти замуж или начать совместную жизнь со своим партнером в августе текущего года. Союз окажется для них весьма перспективным и многообещающим.

Весы

Звезды обращают внимание на то, что представители данного знака зодиака в августе могут отказаться от холостяцкой жизни и официально оформить отношения со своим избранником. Это пойдет им на пользу и поможет измениться в лучшую сторону.

Скорпион

Представители данного знака зодиака также имеют все шансы сыграть свадьбу до конца лета этого года. Им нужно лишь определиться в своем выборе и осознать, что все перемены будут лишь только к лучшему.

Стрелец

Стрельцы также решат перейти на новый уровень со своей второй половинкой и рискуют отправиться под венец до осени текущего года. Звезды напоминают, что если вы встретили кого-то особенного, то медлить точно не стоит.

Козерог

Представители данного знака зодиака задумаются о смене статуса в декабре. Их союз окажется гармоничным, стабильным и очень счастливым.

Рыбы

Звезды предупреждают, что представителей данного знака зодиака мысль о посещении загса застигнет в самый разгар лета. Однако Рыбам лучше отправляться под венец ближе к осени. Тогда и семейная жизнь сложится самым лучшим образом.