Топ-6 самых токсичных знаков зодиака, которые доведут до белого каления кого угодно

Овен

Авторитарные представители данного знака зодиака даже не пытаются понравиться окружающим или как-то замаскировать свои отрицательные черты. Овны действительно пойдут на что угодно, лишь бы заполучить желаемое. Ложь, слухи, сплетни, интриги: Овны не остановятся ни перед чем, и даже пойдут по головам, если решат, что им обязательно нужно осуществить задуманное.

Рак

Мало кто знает, что за милой и обаятельной внешностью Раков скрывается действительно токсичная личность, которая может доставить немало хлопот окружающим. Представители данного знака зодиака могут быть очень навязчивыми. Они проявляют нездоровый интерес к происходящему и стремятся все контролировать.

Лев

Несмотря на благородство и оптимизм, порой представители данного знака зодиака могут открыто демонстрировать нездоровые черты характера. Львам всегда очень важно быть лидером и контролировать все, что происходит в их жизни. Обычно это заканчивается тем, что они в процессе прокладывания своего собственного пути причиняют сильную боль окружающим.

Дева

Несмотря на педантичность и маниакальную любовь к порядку, представители данного знака зодиака бывают очень токсичны. Девы всю жизнь о чем-то тревожатся и именно это беспокойство разъедает их изнутри и портит отношения с окружающими. С годами представители данного знака зодиака становятся еще более капризными. Они требуют к себе постоянного внимания и не стесняются нагружать других людей своими проблемами.

Скорпион

По своей природе представители данного знака зодиака достаточно пессимистичны и тревожны. Этим своим негативом и любовью к манипулированию они доводят окружающих до белого каления. Чтобы общаться со Скорпионами, нужно запастись терпением и крепкими нервами.

Водолей

Представителей данного знака зодиака отлично характеризует фраза «никогда не судите о книге по ее обложке». На первый взгляд Водолеи могут показаться очень милыми и безобидными, но стоит узнать их получше, как мнение тут же меняется. Водолеи постоянно борются с реальностью, которая никак не соответствует их фантазиям, и вовлекают в этот неприятный процесс всех остальных.