Топ-5 знаков зодиака, по которым карма предков бьет больнее всего

Овен

Упрямые и авторитарные представители данного знака зодиака со временем превращаются в гордецов, с чем им, собственно, и предстоит бороться. Зацикленность на собственных желаниях и амбициях затягивает их в кармическую отработку, не давая выйти на новый уровень и улучшить качество жизни. Чтобы это исправить, Овнам придется усмирить дух противоречия и научиться слушать и слышать окружающих.

Рак

Чтобы отработать карму предков, представителям данного знака зодиака необходимо научиться бороться со своими комплексами и страхами, не пасовать перед трудностями и начать наконец радоваться жизни. Им любыми способами нужно побороть тоску и депрессии, а также найти идеального партнера, с кем можно будет дальше идти по жизни.

Дева

Представителям данного знака зодиака в качестве кармической отработки необходимо пережить горечь утраты, справиться с собственным бессилием в тех или иных моментах и стойко переживать утрату близких. Звезды рекомендуют Девам не циклиться на неудачах, отпускать обиды и стойко принимать удары судьбы.

Весы

Представителя данного знака зодиака стараются во всем соблюдать баланс, но если их вдруг качнет не туда и они решат совершить дурной поступок ради своей выгоды, то кармические уроки посыпятся на них как из рога изобилия. Чтобы не провести остаток жизни в страданиях, Весам необходимо быть добрыми и позитивными и не вестись на провокации.

Козерог

Представителям данного знака зодиака приходится тяжелее, чем остальным. Иногда они ощущают себя так, будто на них взвалили всю тяжесть мира и лишь они одни могут справиться с важной миссией. Увы, но чем самоотверженнее они отдаются работе, тем сильнее завязывается кармический узел. Чтобы отработать карму, Козерогам необходимо найти баланс между трудовыми подвигами и личной жизнью и как можно больше времени уделять близким людям.