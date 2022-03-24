Топ-5 знаков зодиака, которым сложно создать семью. В чем причины их одиночества

Водолеи

Водолеи с трудом открываются новым людям и предпочитают воздержаться от контакта, чтобы не выходить из своей зоны комфорта. По этой причине они легко могут отказаться от общения даже с тем, кто уготован им судьбой и оказался бы идеальной второй половинкой. Представители этого знака довольствуются мимолетными интрижками, после которых могут даже не вспомнить имени партнера, а все потому, что боятся довериться кому-либо.

Близнецы

Рожденные с мая по июнь не могут жить без любви. Эти светлые чувства позволяют Близнецам чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Несмотря на это, они не спешат вступать в серьезные отношения из-за того, что боятся быть отвергнутыми и остаться с разбитым сердцем. Только доверие позволит создать крепкий союз.

Раки

Раки особенно тяжело переживают предательство второй половины. Чтобы обезопасить себя и оградить от возможных переживаний, они придерживаются двух путей в личной жизни. В первом случае предпочитают жить в одиночестве, а во втором — вступать в отношения с людьми, к которым ничего не чувствуют.

Девы

Для Дев кажется неправильным полностью отдаваться любви, так как это мешает принимать верные решения и здраво мыслить. Они предпочитают скрывать свои чувства и не подпускать партнера близко. Некоторые представители знака даже начинают себе внушать, что им нельзя влюбляться, пишет rsute.ru.

Козероги

Трудности в личной жизни возникают и у Козерогов. Рожденные под данным знаком зодиака слишком много фантазируют, в том числе и придумывают образ идеального избранника. Но, как известно, ожидание редко совпадает с реальностью. Оттуда и проблемы с поиском достойного кандидата в супруги.