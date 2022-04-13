Топ-5 знаков зодиака, которые считаются лучшими партнерами для секса

Скорпионы

Скорпионы обладают хорошо развитой интуицией. Они чувствуют своих партнеров и их желания, потому могут считаться идеальными любовниками. При этом к выбору избранника представители данного знака подходят серьезно. Но, если кому-то удалось покорить их сердце, своего избранника Скорпионы сделают по-настоящему счастливым.

Овны

Интим для Овнов имеет большое значение в жизни. Как пишет The Times of India, его важность сравнима чуть ли не с дыханием. Рожденные под этим знаком зодиака горячи, страстны в постели и умеют удивлять своих возлюбленных.

Рыбы

Романтичные Рыбы поражают и своей фантазией. Секс с ними никогда не будет скучным и однообразным. Они всегда готовы к различным экспериментам. А, скажем так, степень изобретательности зависит от предпочтений и границ партнера.

Девы

Тихие, спокойные и немного застенчивые в обычной жизни Девы часто оказываются потрясающими сексуальными партнерами. Как и Рыбы, рожденные с августа по сентябрь любят эксперименты: различные позы, ролевые игры и игрушки для взрослых, необычные места.

Раки

Для Раков секс не просто получение удовольствия. Таким образом они налаживают эмоциональную связь с партнером. Чем она крепче, тем сильнее их желание. Когда в паре есть любовь, Раки всегда думают об избраннике и о том, как сделать ему приятно.