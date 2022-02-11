Топ-5 мужских имен, которые отталкивают женщин и обрекают на одиночество
Лидером в данном рейтинге оказались Иваны. Определяется это широкой распространенностью имени и ассоциативным рядом с героем сказок Иванушкой-дурачком.
Несмотря на свою изобретательность, творческую и талантливую натуру, а также поддержание ценности семьи, Олеги не становятся завидными женихами. Как пишет Rsute, представительниц прекрасного пола элементарно отталкивает отчество Олеговна, им оно кажется устаревшим.
Хотя Сергеи наделены особой чуткостью, поскольку обладают глубоким пониманием мира и окружающих, тоже попадают в список имен, отталкивающих женщин. Но в таком мужчине можно найти настоящую опору и поддержку, он отлично справляется с трудностями.
В случае с Валентинами женщин, пожалуй, отталкивает сокращенная форма имени. Им кажется, что звучит оно недостаточно мужественно. Между тем такой партнер — приверженец крепких отношений, основанных на любви, доверии, уважении и взаимопонимании.
Александры известны своим упорством, потому всегда достигают желаемых результатов. Однако это не отменяет того факта, что в силу своей распространенности имя отталкивает дам.
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