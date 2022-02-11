Топ-5 мужских имен, которые отталкивают женщин и обрекают на одиночество

Лидером в данном рейтинге оказались Иваны. Определяется это широкой распространенностью имени и ассоциативным рядом с героем сказок Иванушкой-дурачком.

Несмотря на свою изобретательность, творческую и талантливую натуру, а также поддержание ценности семьи, Олеги не становятся завидными женихами. Как пишет Rsute, представительниц прекрасного пола элементарно отталкивает отчество Олеговна, им оно кажется устаревшим.

Хотя Сергеи наделены особой чуткостью, поскольку обладают глубоким пониманием мира и окружающих, тоже попадают в список имен, отталкивающих женщин. Но в таком мужчине можно найти настоящую опору и поддержку, он отлично справляется с трудностями.