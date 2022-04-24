Топ-5 мужских имен, которые отпугивают деньги
Обладатели имени Степан наделены золотыми руками. Они могут починить все что угодно. Физически трудясь и создавая что то своими руками, они чувствуют себя действительно счастливыми. Но увы, большие деньги Степану это не принесет.
Мужчины с именем Константин обычно творческие и мечтательные. При этом им не чужда и рутинная офисная работа. При всем старании денег заработать у них не получается. Специалисты говорят, что проблема кроется в безынициативности Константина и склонности к самопожертвованию.
Носители имени Глеб также могут испытывать финансовые трудности. Носители этого имени любят выпить и погулять на широкую ногу. Это зачастую приводит к лишним тратам и неспособностью свести концы с концами. Склонность к такому образу жизни, а также ненадежность и посредственность мешают ему встать на путь карьерного роста и обогащения, пишет «Пятый канал».
Иным образом дела обстоят у Арсения. Носители имени часто склоны в скупости. Поскольку деньги достаются им трудно, то и берегут они их бережно. Как итог, привыкают жить в скромности.
Вадим также никогда не разбогатеет, потому что не умеет распоряжаться деньгами. Он легко тратит деньги и залезает в долги. Усугубляет его положение и то, что он стремится работать только на себя. Часто это мешает его материальному развитию.
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