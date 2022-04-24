Топ-5 мужских имен, которые отпугивают деньги

Носители имени Глеб также могут испытывать финансовые трудности. Носители этого имени любят выпить и погулять на широкую ногу. Это зачастую приводит к лишним тратам и неспособностью свести концы с концами. Склонность к такому образу жизни, а также ненадежность и посредственность мешают ему встать на путь карьерного роста и обогащения, пишет «Пятый канал».

Иным образом дела обстоят у Арсения. Носители имени часто склоны в скупости. Поскольку деньги достаются им трудно, то и берегут они их бережно. Как итог, привыкают жить в скромности.

Вадим также никогда не разбогатеет, потому что не умеет распоряжаться деньгами. Он легко тратит деньги и залезает в долги. Усугубляет его положение и то, что он стремится работать только на себя. Часто это мешает его материальному развитию.

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