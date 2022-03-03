Топ-5 любителей праздников и подарков среди знаков зодиака
Львы
Львы всегда стремятся быть лидерами по жизни. Их желание быть лучшими выражается во всем, в том числе это касается и подарков на праздники. Можно сказать, что люди, которым Львы намереваются сделать презент, счастливчики. Сюрприз для них должен оказаться исключительным.
Адресатами зачастую становятся близкие и друзья. Именно в таких компаниях представители данного знака любят проводить свое свободное время.
Скорпионы
По характеру Скорпионы довольно-таки сдержанные личности. Они скрывают эмоции, потому сложно понять их настоящую реакцию на подарки. А на самом деле они обожают праздники и все, что с ними связано. Причем им важно не только получать, поскольку и сами не прочь устроить близкому человеку сюрприз.
Рыбы
Люди, рожденные с февраля по март, больше любят дарить подарки, чем получать их. Они наслаждаются, когда делают своих близких счастливыми. Причем Рыбы всегда умеют удивлять семью и друзей, а все благодаря своей креативности. Их подарки всегда невероятно красивые и уникальные, потому обычную кружку от них точно не получить.
Тельцы
На второе место в рейтинге любителей праздников астрологи определили Тельцов. Именно они ежегодно скупают главный символ женского праздника — тюльпаны. И не оставят без нежных весенних цветов ни одну знакомую, а пару букетиков оставят для украшения своего дома.
Раки
Раки любят абсолютно все праздники. Ведь в такое время вместе собирается вся семья, что в современном мире сделать непросто. Близкие дарят друг другу подарки, и радость от таких дней наполняет сердце Раков теплом. Об этом пишет Wday.
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