Топ-5 любителей праздников и подарков среди знаков зодиака

Львы

Львы всегда стремятся быть лидерами по жизни. Их желание быть лучшими выражается во всем, в том числе это касается и подарков на праздники. Можно сказать, что люди, которым Львы намереваются сделать презент, счастливчики. Сюрприз для них должен оказаться исключительным.

Адресатами зачастую становятся близкие и друзья. Именно в таких компаниях представители данного знака любят проводить свое свободное время.

Скорпионы

По характеру Скорпионы довольно-таки сдержанные личности. Они скрывают эмоции, потому сложно понять их настоящую реакцию на подарки. А на самом деле они обожают праздники и все, что с ними связано. Причем им важно не только получать, поскольку и сами не прочь устроить близкому человеку сюрприз.