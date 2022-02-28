Топ-4 знаков зодиака, которые не выносят рутину и скучают в отношениях

Овны

Овны постоянно жаждут острых ощущений, потому даже в отношениях хотят испытывать как можно больше эмоций. Для этого отправляются навстречу приключениям вместе с возлюбленными. Таким образом им удается избежать сложностей, связанных с бытом, и поддерживать страсть в паре.

Близнецы

Представителям этого знака необходимо высказываться, чтобы не выпустить всю свою энергию (в том числе негативную) в личную жизнь. Некой разрядкой для них станет участие в своего рода дебатах или беседах с близкими. А разнообразить вечер с партнером позволят мастер-классы, например, по кулинарии или гончарному ремеслу.