Топ-4 знаков зодиака, которые не выносят рутину и скучают в отношениях
Овны
Овны постоянно жаждут острых ощущений, потому даже в отношениях хотят испытывать как можно больше эмоций. Для этого отправляются навстречу приключениям вместе с возлюбленными. Таким образом им удается избежать сложностей, связанных с бытом, и поддерживать страсть в паре.
Близнецы
Представителям этого знака необходимо высказываться, чтобы не выпустить всю свою энергию (в том числе негативную) в личную жизнь. Некой разрядкой для них станет участие в своего рода дебатах или беседах с близкими. А разнообразить вечер с партнером позволят мастер-классы, например, по кулинарии или гончарному ремеслу.
Стрельцы
Стрельцы, в свою очередь, любят узнавать новое и расширять кругозор, чего ожидают и от партнеров. В связи с этим путешествия у них оказываются неотъемлемой частью жизни, а вместе со второй половинкой смотреть мир намного интереснее, чем в одиночку. Это и считается залогом гармоничных отношений.
Водолеи
Рутина — главный страх Водолеев. Монотонные отношения становятся невыносимым испытанием для рожденных под этим знаком, потому им необходимо что-то новое. Тогда они особенно ценят своего партнера, если он готов к переменам ради Водолея, пишет Instyle. Значит, у такой пары будет шанс на счастливое совместное будущее.
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