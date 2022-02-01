Нет права на ошибку: топ-4 знаков зодиака, которые постоянно убеждают в своей правоте

Тельцы

Тельцы всем известны своим «бычьим» упрямством, потому всегда настаивают на своем. Так случается и в спорах, во время которых они всегда верны исключительно своей точке зрения. Однако им иногда следует прислушиваться к окружающим, когда те объясняют представителям данного знака, почему они не совсем правы.

Львы

Прирожденные лидеры, привыкшие всегда быть на первом месте, конечно же, не могут принять факт своей неправоты. Львы слишком обидчивы, когда кто-то указывает на их недостатки, а причиной тому так называемый комплекс превосходства. Даже когда человек пытается им помочь, упоминание об ошибках расценивается как атака.