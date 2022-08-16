Топ-4 самых отъявленных лицемеров по знаку зодиака (они даже не скрывают это)
Овен
Представители данного знака зодиака достаточно амбициозны и эгоистичны. При любом раскладе они будут искать выгоду для себя и не задумываясь предадут тех, кто больше им не интересен.
Близнецы
Представители данного знака зодиака, без сомнения, могут возглавить список двуличных персон. В глаза человеку они могут говорить одно, а за его спиной вытворяют такое, что даже сложно представить. Они достаточно меркантильны и зачастую общаются с кем-то только ради обогащения.
Рак
Несмотря на то что представители данного знака зодиака кажутся скромными и искренними, на самом деле они очень злопамятные и мстительные. Они могут начать распускать слухи о ком-то просто от скуки и из-за нежелания идти на компромисс.
Водолей
Представители данного знака зодиака обычно стараются не вступать открыто в конфликт, а выбирают действовать исподтишка. Водолеи достаточно обидчивые, вспыльчивые и двуличные. Они могут запросто переступить через человека и добить его своим игнором.
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