Топ-3 знаков зодиака, в отношениях с которыми обычно ставят статус «все сложно»

Овен

Для счастливых отношений Овнам следовало бы научиться приходить к компромиссу. Но они слишком настойчивы, не примелют отказы и любят командовать, так что уступать этот знак не намерен. Плюс к этому привести к ссорам с партнером может и привычка браться за всевозможные дела и не доводить ни одно из них до конца.

Рак

Раки сильно привязываются к своим возлюбленным, иногда это даже граничит с манией. Они преданные партнеры, которые готовы 24/7 проводить время вместе. Но не каждый может принять такие правила и забыть об отдыхе друг от друга, особенно учитывая тот факт, что настроение представителей данного знака необычайно переменчиво.