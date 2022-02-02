Топ-3 знаков зодиака, в отношениях с которыми обычно ставят статус «все сложно»
Овен
Для счастливых отношений Овнам следовало бы научиться приходить к компромиссу. Но они слишком настойчивы, не примелют отказы и любят командовать, так что уступать этот знак не намерен. Плюс к этому привести к ссорам с партнером может и привычка браться за всевозможные дела и не доводить ни одно из них до конца.
Рак
Раки сильно привязываются к своим возлюбленным, иногда это даже граничит с манией. Они преданные партнеры, которые готовы 24/7 проводить время вместе. Но не каждый может принять такие правила и забыть об отдыхе друг от друга, особенно учитывая тот факт, что настроение представителей данного знака необычайно переменчиво.
Водолей
Противоположностью Ракам оказались свободолюбивые Водолеи, которые и в отношениях не готовы отказаться от своей независимости. Такие люди не спешат связать себя узами брака, потому их паре придется прилично подождать. Зато они не докучают приступами ревности и уважают личное пространство своей второй половины, не надоедая беспричинными звонками.
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